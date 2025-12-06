Пенсия украинцам за границей: как платить 36 евро в месяц и приобретать страховой стаж
Украинцы, которые временно находятся за границей из-за войны, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно важно для тех, кому осталось немного времени до выхода на пенсию или кто живет в странах, не имеющих соглашения о социальном обеспечении с Украиной.
Кто может добровольно уплачивать пенсионные взносы
В ПФУ напоминают, что добровольное участие доступно каждому украинцу, если он:
- зарегистрирован в реестре застрахованных лиц;
- не получает пенсию.
Взносы можно уплачивать не только за себя, но и за другого человека, который соответствует этим условиям — например, дети могут платить за родителей, муж за жену и т. д.
Сколько нужно платить, чтобы получить один месяц стажа
Человек самостоятельно выбирает сумму и периодичность платежей.
Чтобы один месяц был засчитан в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального — 1 760 грн, что составляет около 36 евро. Это 22% минимальной зарплаты 8 000 грн.
Уплачивая эту сумму ежемесячно, украинец, даже находясь за границей, получает полный страховой стаж.
Можно ли участвовать в системе, если работаешь за границей
Да. Добровольное участие не зависит от факта трудоустройства или страны, где человек работает. То есть даже работая за границей, украинец может официально платить взносы в ПФУ.
Как заключить договор о добровольном участии — пошагово
Процедура полностью онлайн:
- Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда по ссылке.
- Войдите в личный кабинет.
- Выберите раздел «Договор на добровольное участие».
- Заполните форму и подпишите договор КЭП (квалифицированной электронной подписью).
- Уплачивайте взносы в удобное время и в выбранном размере.
Можно ли оплатить взнос из-за границы
Да. Платеж можно провести картой любого банка через сервис Portmone, доступный на портале ПФУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.