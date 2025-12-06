Пенсия украинцам за границей: как платить 36 евро в месяц и приобретать страховой стаж

Украинцы за границей могут добровольно уплачивать пенсионные взносы онлайн, чтобы приобретать страховой стаж и не потерять право на пенсию.

Украинцы, которые временно находятся за границей из-за войны, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно важно для тех, кому осталось немного времени до выхода на пенсию или кто живет в странах, не имеющих соглашения о социальном обеспечении с Украиной.

Кто может добровольно уплачивать пенсионные взносы

В ПФУ напоминают, что добровольное участие доступно каждому украинцу, если он:

зарегистрирован в реестре застрахованных лиц;

не получает пенсию.

Взносы можно уплачивать не только за себя, но и за другого человека, который соответствует этим условиям — например, дети могут платить за родителей, муж за жену и т. д.

Сколько нужно платить, чтобы получить один месяц стажа

Человек самостоятельно выбирает сумму и периодичность платежей.

Чтобы один месяц был засчитан в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального — 1 760 грн, что составляет около 36 евро. Это 22% минимальной зарплаты 8 000 грн.

Уплачивая эту сумму ежемесячно, украинец, даже находясь за границей, получает полный страховой стаж.

Можно ли участвовать в системе, если работаешь за границей

Да. Добровольное участие не зависит от факта трудоустройства или страны, где человек работает. То есть даже работая за границей, украинец может официально платить взносы в ПФУ.

Как заключить договор о добровольном участии — пошагово

Процедура полностью онлайн:

Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда по ссылке. Войдите в личный кабинет. Выберите раздел «Договор на добровольное участие». Заполните форму и подпишите договор КЭП (квалифицированной электронной подписью). Уплачивайте взносы в удобное время и в выбранном размере.

Можно ли оплатить взнос из-за границы

Да. Платеж можно провести картой любого банка через сервис Portmone, доступный на портале ПФУ.

