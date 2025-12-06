  1. В Україні

Індивідуальні номери на авто — чому з ними не пускають за кордон

12:06, 6 грудня 2025
Для поїздок за кордон водіям необхідно встановлювати стандартні державні номери, видані при реєстрації.
Індивідуальні номерні знаки, які можна замовити для авто чи мотоцикла, дійсні виключно на території України. За кордоном такі таблички не визнаються, тож власникам персоналізованих комбінацій варто бути уважними перед поїздками. На цьому наголошують в Головному сервісному центрі МВС.

Чому індивідуальні номери не працюють за межами країни

ІНЗ — це додаткова персоналізована табличка, що закріплюється за транспортним засобом разом зі стандартними державними номерами, отриманими під час реєстрації.

Для участі в міжнародному дорожньому русі діють норми міжнародних договорів, і вони передбачають використання лише стандартних номерних знаків, а не декоративних або персоналізованих.

Плануєте виїзд за кордон? Перед дорогою потрібно встановити звичайні номерні знаки, видані при реєстрації.

На які транспортні засоби можна встановити ІНЗ

Відповідно до Наказу МВС №174, персоналізовані знаки дозволено для:

  • легкових автомобілів;
  • вантажівок;
  • автобусів;
  • мотоциклів, моторолерів і мопедів.

Причепи та напівпричепи ІНЗ отримувати не можуть.

Як замовити індивідуальний номерний знак

Замовлення доступне онлайн через Кабінет водія або у територіальному сервісному центрі МВС.

Основні вимоги:

На легкових авто — від 3 до 8 літер або від 3 до 7 літер і цифр.

На мотоциклах — від 3 до 6 символів (від 2 до 5 літер і цифр).

Комбінація має бути унікальною.

Після виготовлення ІНЗ власник повинен пройти перереєстрацію транспортного засобу, щоб у документах з’явилася офіційна відмітка про ІНЗ.

Виїзд за кордон: що робити власникам ІНЗ

Щоб уникнути проблем на кордоні чи під час перевірок за кордоном, радять:

  • мати при собі стандартні номерні знаки, видані при реєстрації;
  • встановити їх перед перетином кордону;
  • користуватися ІНЗ лише в Україні.

Це гарантує дотримання міжнародних правил та позбавить зайвих непорозумінь.

