Индивидуальные номера на авто — почему с ними не пускают за границу

Для поездок за границу водителям необходимо устанавливать стандартные государственные номера, выданные при регистрации.

Индивидуальные номерные знаки, которые можно заказать для авто или мотоцикла, действительны исключительно на территории Украины. За границей такие таблички не признаются, поэтому владельцам персонализированных комбинаций стоит быть внимательными перед поездками. На этом подчеркивают в Главном сервисном центре МВД.

Почему индивидуальные номера не работают за пределами страны

ИНЗ — это дополнительная персонализированная табличка, которая закрепляется за транспортным средством вместе со стандартными государственными номерами, полученными при регистрации.

Для участия в международном дорожном движении действуют нормы международных договоров, и они предусматривают использование только стандартных номерных знаков, а не декоративных или персонализированных.

Планируете выезд за границу? Перед дорогой нужно установить обычные номерные знаки, выданные при регистрации.

На какие транспортные средства можно устанавливать ИНЗ

Согласно Приказу МВД №174, персонализированные знаки разрешены для:

легковых автомобилей;

грузовиков;

автобусов;

мотоциклов, мотороллеров и мопедов.

Прицепы и полуприцепы не могут получать ИНЗ.

Как заказать индивидуальный номерной знак

Заказ доступен онлайн через Кабинет водителя или в территориальном сервисном центре МВД.

Основные требования:

На легковых авто — от 3 до 8 букв или от 3 до 7 букв и цифр.

На мотоциклах — от 3 до 6 символов (от 2 до 5 букв и цифр).

Комбинация должна быть уникальной.

После изготовления ИНЗ владелец должен пройти перерегистрацию транспортного средства, чтобы в документах появилась официальная отметка об ИНЗ.

Выезд за границу: что делать владельцам ИНЗ

Чтобы избежать проблем на границе или во время проверок за рубежом, советуют:

иметь при себе стандартные номерные знаки, выданные при регистрации;

установить их перед пересечением границы;

пользоваться ИНЗ только в Украине.

Это гарантирует соблюдение международных правил и избавит от лишних недоразумений.

