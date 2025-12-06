  1. В Украине

Индивидуальные номера на авто — почему с ними не пускают за границу

12:06, 6 декабря 2025
Для поездок за границу водителям необходимо устанавливать стандартные государственные номера, выданные при регистрации.
Индивидуальные номера на авто — почему с ними не пускают за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Индивидуальные номерные знаки, которые можно заказать для авто или мотоцикла, действительны исключительно на территории Украины. За границей такие таблички не признаются, поэтому владельцам персонализированных комбинаций стоит быть внимательными перед поездками. На этом подчеркивают в Главном сервисном центре МВД.

Почему индивидуальные номера не работают за пределами страны

ИНЗ — это дополнительная персонализированная табличка, которая закрепляется за транспортным средством вместе со стандартными государственными номерами, полученными при регистрации.

Для участия в международном дорожном движении действуют нормы международных договоров, и они предусматривают использование только стандартных номерных знаков, а не декоративных или персонализированных.

Планируете выезд за границу? Перед дорогой нужно установить обычные номерные знаки, выданные при регистрации.

На какие транспортные средства можно устанавливать ИНЗ

Согласно Приказу МВД №174, персонализированные знаки разрешены для:

  • легковых автомобилей;
  • грузовиков;
  • автобусов;
  • мотоциклов, мотороллеров и мопедов.

Прицепы и полуприцепы не могут получать ИНЗ.

Как заказать индивидуальный номерной знак

Заказ доступен онлайн через Кабинет водителя или в территориальном сервисном центре МВД.

Основные требования:

На легковых авто — от 3 до 8 букв или от 3 до 7 букв и цифр.

На мотоциклах — от 3 до 6 символов (от 2 до 5 букв и цифр).

Комбинация должна быть уникальной.

После изготовления ИНЗ владелец должен пройти перерегистрацию транспортного средства, чтобы в документах появилась официальная отметка об ИНЗ.

Выезд за границу: что делать владельцам ИНЗ

Чтобы избежать проблем на границе или во время проверок за рубежом, советуют:

  • иметь при себе стандартные номерные знаки, выданные при регистрации;
  • установить их перед пересечением границы;
  • пользоваться ИНЗ только в Украине.

Это гарантирует соблюдение международных правил и избавит от лишних недоразумений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права авто автомобиль пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]