Тариф на электроэнергию повысят: сколько придется платить с 1 июня

Если потребление будет 200 кВт, сумма увеличится до 744 гривен, - сообщили в СМИ.

Фото: Кабмин

В Украине вырастет тариф на электроэнергию с 1 июня. Для потребляющих более 100 кВт*ч в месяц цена значительно увеличится. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что решение Кабинет Министров планирует принять 30 мая.

"С 1 июня за потребление до 100 кВт планируется оставить прежним – 2,64 гривен, на все, что больше будет новый тариф – 4,8 гривен", - пишет издание.

Таким образом, при потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит 264 грн.

Если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе – 528 гривен). При потреблении 300 кВт платеж составит 1224 гривен (при действующем тарифе – 792 гривен).

Как сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, до конца мая Правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

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