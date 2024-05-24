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Правительство примет решение о повышении тарифов на электроэнергию до конца мая – Галущенко

12:47, 24 мая 2024
Решение о повышении тарифов будет принято в ближайшую неделю.
Правительство примет решение о повышении тарифов на электроэнергию до конца мая – Галущенко
Источник фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
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В течение недели до конца мая Правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Как сказал глава Минэнерго Герман Галущенко на часе вопросов к Правительству в Верховной Раде 24 мая, этот вопрос находится на рассмотрении.

«Сегодня мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая», - отметил он.

По его словам, наиболее вероятным сценарием во время установления новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям.

«Мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии», – отметил Галущенко.

Также он отметил, что в настоящее время Правительство производит расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансовой сбалансировки энергорынка.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

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