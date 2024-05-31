Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить с 1 июня

С 1 июня дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все потребители будут платить 4,32 грн за кВт/ч.

Фото: 24tv.ua

В Украине с 1 июня вводятся новые тарифы на электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая, передает «Экономическая правда».

Так, единый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт.

Дифференциации тарифа по объему потребления не будет, как сообщали ранее в Минэнерго, – все украинцы должны платить указанную цену за кВт/ч.

Указано, что тариф будет действовать с 1 июня 2024 года по конец апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

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