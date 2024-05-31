После принятия закона мобилизация увеличилась, но на фронт пойдут не все, – Зеленский

По словам Зеленского, регистрация мужчин мобилизационного возраста является обязательной.

После обновления закона мобилизация в Украине увеличилась, однако не всех, кто зарегистрирован, отправят на фронт. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа.

«Мобилизация обязательна, она не заканчивается и продолжается. Закон, который проголосовал парламент, позволял некоторые изменения в тот старый закон о мобилизации, о военном положении и тому подобное. Сегодня регистрация мужчин мобилизационного возраста должна быть обязательной. ... Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не означает, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, кто мобилизационного возраста - быть зарегистрированным», - отметил Зеленский он, добавляя: «Это не означает, что эти люди будут мобилизованы. Мобилизация как шла, так и идет. Скажу вам, она после этого закона увеличилась», - сказал Зеленский, добавляя, что уже более 1 млн зарегистрировались.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сейчас невозможно стать на учет через Резерв+, дистанционно можно только обновить данные.

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