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Після прийняття закону мобілізація збільшилася, але на фронт підуть не всі, – Зеленський

16:12, 31 травня 2024
За словами Зеленського, реєстрація чоловіків мобілізаційного віку є обов'язковою.
Після прийняття закону мобілізація збільшилася, але на фронт підуть не всі, – Зеленський
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Після оновлення закону мобілізація в Україні збільшилася, проте не всіх, хто зареєстрований, відправлять на фронт. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа.

«Мобілізація обов'язкова, вона не закінчується і триває. Закон, який проголосував парламент, дозволяв деякі зміни до того старого закону про мобілізацію, про воєнний стан тощо. Сьогодні реєстрація чоловіків мобілізаційного віку повинна бути обов'язковою. ... Технологічно сьогодні є можливість зареєструватися кожній людині. Це не означає, що ця людина обов'язково йде на фронт. Це обов'язок кожного з нас, хто мобілізаційного віку - бути зареєстрованим», – зазначив Зеленський, додаючи, що вже більше 1 млн зареєструвалися.

«Це не означає, що цих людей буде мобілізовано. Мобілізація як йшла, так і йде. Скажу вам, вона після цього закону збільшилася», – додав Зеленський.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі неможливо стати на облік через Резерв+, дистанційно можна лише оновити дані.

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