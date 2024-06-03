Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла – за яких умов

Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними. Відповідні норми містить законопроект про Військову поліцію 6569-д, зареєстрований 31 травня, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував до ухвалення за основу. Наразі такі повноваження має Військова служба правопорядку. Новим законом вона буде ліквідована протягом 3 місяців.

Крім того, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Це нові повноваження, яких наразі Військова служба правопорядку не має.

Також законопроект передбачає, що у разі введення воєнного або надзвичайного стану, Військова поліція бере участь у:

боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів тощо (перелік повноважень не є вичерпним).

Військова поліція та її уповноважені посадові особи для забезпечення виконання покладених на них завдань мають право зокрема перевіряти у військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, в тому числі у військовослужбовців інших військових формувань та правоохоронних органів, а на території військових частин та військових об'єктів також у інших осіб, документи, що посвідчують їх особу, та інші документи, необхідні для з'ясування питань, що належать до компетенції Військової поліції. А також у випадках та на підставах, передбачених законом проводити особистий огляд вищевказаних осіб, огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів, та вилучати документи та предмети, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення.

Крім того, ВП зможе:

викликати осіб для дачі пояснень у справах про правопорушення, що знаходяться в провадженні Військової поліції;

затримувати і тримати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах Військової поліції;

зупиняти для перевірки документів та з’ясування належності до Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту осіб у військовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного розладу, алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, з негайним повідомленням лікувального закладу або командирів (начальників) військовослужбовців для вирішення питання щодо їх негайного огляду у відповідних лікувальних закладах;

зупиняти військові транспортні засоби, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним довкілля, або відомостей про те, що він використовується з протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам тощо.

Передбачено, що юридичні особи всіх форм власності, у встановленому законами України порядку можуть виділяти транспорт та інші матеріально-технічні засоби, а також виконувати роботи та послуги необхідні для реалізації повноважень Військової поліції.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Військова поліція також буде брати участь у здійсненні державної охорони і проводити перевірки та службові розслідування у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності Військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ. Безпосереднє керівництво ВП здійснює Начальник ВП, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра оборони, а під час дії правового режиму воєнного стану – за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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