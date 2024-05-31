Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Верховна Рада може незабаром розглянути законопроект про Військову поліцію 6569-д, зареєстрований 31 травня, який Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував до ухвалення за основу.

Отже, відповідно до законопроекту Військова поліція буде військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

Військова поліція також буде брати участь у здійсненні державної охорони.

Діяльність Військової поліції спрямовується та координується Кабміном через Міністра оборони. Під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності Військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.

Безпосереднє керівництво ВП здійснює Начальник ВП, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра оборони, а під час дії правового режиму воєнного стану – за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

Серед іншого, визначається, що військова поліція за дорученням Міністра оборони, Головнокомандувача ЗСУ, Начальника Військової поліції чи керівника територіального органу управління Військової поліції проводить перевірки та службові розслідування у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Військова поліція проводить перевірку з метою запобігання, виявлення, підтвердження чи спростування інформації про вчинення правопорушення, причин та умов, що їм сприяють, з’ясування обставин порушення військової дисципліни, а також підстав для призначення службового розслідування.

Військова поліція проводить службове розслідування з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, а також встановлення особи (осіб), причетних до вчинення правопорушення.

Перевірки та службові розслідування проводяться на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП, в якому зазначаються фактичні відомості, що свідчать про можливі порушення законодавства, джерела їх отримання, об’єкт та обґрунтування необхідності проведення перевірки або службового розслідування, а також визначаються посадові особи ВП, яким доручається їх проведення.

Тривалість проведення перевірки або службового розслідування не повинна перевищувати 30 днів з моменту видання наказу про її проведення.

У виключних випадках за рішенням Начальника Військової поліції строк службового розслідування або перевірки може бути продовжено до 15 днів.

За наслідком проведеної службової перевірки або службового розслідування складається акт, в якому зазначаються виявлені факти, результати та висновки.

У разі виявлення порушення вимог законодавчих та нормативно- правових актів з питань службової діяльності, Начальник Військової поліції або керівник територіального органу управління ВП вносять об’єкту перевірки обов'язкове для виконання подання про усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, в якому зазначаються виявлені факти та правопорушення, вимоги та строки до припинення та усунення порушень законодавчих та нормативно-правових актів, причин і умов, що їм сприяли, а також пропозиції до уповноважених осіб про притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Строк для усунення порушення вимог законодавчих та нормативно- правових актів з питань службової діяльності встановлюється у поданні, але не може бути більше ніж 10 днів. Строк для усунення причин і умов, що сприяли порушенню законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності становить 30 днів.

Обʼєкт перевірки вживає заходи для усунення порушень законодавчих та нормативно-правових актів з питань службової діяльності, причин і умов, що їм сприяють та інформує про вжиті заходи управління Військової поліції який виніс подання.

Порушення строків передбачених у поданні та невиконання вимог подання Військової поліції тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

У разі виявлення за результатами проведеної перевірки або службового розслідування обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, Начальник Військової поліції або керівник територіального органу управління Військової поліції зобов’язаний невідкладно направити відповідні матеріали до органу досудового розслідування та/або прокуратури.

Порядок проведення Військовою поліцією перевірок та службових розслідувань визначається Міністерством оборони України.

Крім того, військова поліція під час проведення перевірок або службових розслідувань може звертатися із запитом про надання інформації до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності, установ та організацій з метою виконання завдань, покладених на Військову поліцію.

Автор: Наталя Мамченко

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