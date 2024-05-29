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Нові ціни на світло з 1 червня: тариф буде диференційованим — деталі від Міненерго

19:59, 29 травня 2024
До певного рівня споживачі будуть платити за старою ціною, а при перевищенні - буде встановлюватися нова ціна за електроенергію.
Нові ціни на світло з 1 червня: тариф буде диференційованим — деталі від Міненерго
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Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міненерго готує рішення про «посильний тариф» на електрику для населення. Відповідне рішення Кабінет Міністрів планує ухвалити 30 травня.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що тариф на електроенергію в Україні буде диференційованим.

Також вона додала, що відповідне рішення буде прийняте до кінця тижня.

«Довго тривали розрахунки, і в уряді ще тривають дискусії, але до кінця тижня рішення про підвищення тарифів буде прийняте», - зазначила Гринчук в ефірі телемарафону.

Тариф буде диференційованим. Заступниця міністра пояснила деталі.

«Це означає, що до якогось рівня споживачі будуть платити за старою ціною, а при перевищенні - буде встановлюватися нова ціна за електроенергію. Ми сподіваємось, що це буде спонукати до не просто економного, а розумного споживання», - зазначила Світлана Гринчук.

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