Новые цены на свет с 1 июня: тариф будет дифференцированным — детали от Минэнерго

До определенного уровня потребители будут платить по старой цене, а при превышении – будет устанавливаться новая цена за электроэнергию.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения. Соответствующее решение Кабинет Министров планирует принять 30 мая.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что тариф на электроэнергию в Украине будет дифференцированным.

Также она добавила, что соответствующее решение будет принято до конца недели.

«Долго продолжались расчеты, и в правительстве еще продолжаются дискуссии, но до конца недели решение о повышении тарифов будет принято», - отметила Гринчук в эфире телемарафона.

Тариф будет дифференцированным. Замминистра объяснила детали.

«Это означает, что до какого-то уровня потребители будут платить по старой цене, а при превышении – будет устанавливаться новая цена за электроэнергию. Мы надеемся, что это будет побуждать не просто экономное, а разумное потребление», - отметила Светлана Гринчук.

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