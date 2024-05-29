Рубли не принимают: AliExpress прекратил отправку заказов в рф

Китайский маркетплейс AliExpress ввел ограничения для покупателей из страны-агрессора.

Китайский маркетплейс AliExpress ужесточил правила применения сервиса для пользователей из страны-агрессора.

В частности, AliExpress остановил доставку заказов на территорию рф. Кроме того, оплатить товары в рублях теперь тоже невозможно. Об этом сообщают росСМИ.

Деньги, которые компании страны-агрессора уже перечислили в Китай для оплаты товаров, обещали вернуть.

Такое решение компания Alibaba, которой принадлежит площадка, приняла прежде всего из-за угрозы вторичных санкций, с которыми связаны и другие проблемы с российскими платежами в Китае.

Как ранее сообщалось, владелец AliExpress попал в перечень международных спонсоров войны.

Также в Воздушных силах сообщали, что российские оккупанты покупают двигатели для дронов на AliExpress.

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