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Власник AliExpress потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни

16:44, 17 серпня 2023
Серед іншого, пояснили у НАЗК, Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною.
Власник AliExpress потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни
Джерело фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в рф. Зокрема, надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з тимчасово окупованих територій України міді.

Про це повідомили у НАЗК.

«У 2023 році компанія оголосила план реструктуризації, що передбачає розподіл Alibaba Group на 6 груп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com), Local Services Group (Amap, Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

На території росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)».  Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd . Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

 У квітні 2023-го агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіяними) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються.

Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно», - пояснили у НАЗК.

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