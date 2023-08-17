Владелец AliExpress попал в список международных спонсоров войны

Среди прочего, пояснили в НАПК, Alibaba прибегает и к цензурированию украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России. В частности, предоставляет свои платформы для продаж товаров с вывезенной с временно оккупированных территорий Украины меди.

Об этом сообщили в НАПК.

«В 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий распределение Alibaba Group на 6 групп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com), Local Services Group (Amap, Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

На территории россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО «Алибаба.КОМ(РУ)». Владельцем ООО «Алибаба.КОМ (РУ)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в россии, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.КОМ(РУ)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн).

В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (контролируется россиянами) в период с 8 октября 2022 года 24 марта 2023 года. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, которые продавает на платформах Alibaba.

Следует заметить, что Alibaba прибегает и к цензурированию украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически», - объяснили в НАПК.

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