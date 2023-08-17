Верховный Суд напомнил определенный КУпПБ порядок рассмотрения заявлений с денежными требованиями кредиторов к должнику.

Отсутствие производства по делу о банкротстве должника делает невозможным рассмотрение и удовлетворение заявления отдельного кредитора вне производства по делу о банкротстве такого должника, поскольку признание судом требований кредитора приведет к наделению кредитора определенным объемом прав, которые могут быть реализованы исключительно в рамках производства по делу о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

КУпПБ определил порядок рассмотрения заявлений с денежными требованиями кредиторов к должнику, из которого следует, что рассмотрение таких заявлений осуществляет суд исключительно в рамках открытого производства по делу о банкротстве должника.

По предписаниям ч. 1 ст. 45 КУпПБ, конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до дня открытия производства по делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику, а также документы, которые их подтверждают, в течение 30 дней со дня официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве. Отсчет срока на заявление денежных требований кредиторов к должнику начинается со дня официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве.

Рассмотрение кредиторских требований после закрытия производства по делу о банкротстве является процессуально невозможным - ВС

Верховный Суд отметил определенный КУпПБ порядок рассмотрения заявлений с денежными требованиями кредиторов к должнику.

Отсутствие производства по делу о банкротстве должника делает невозможным рассмотрение и удовлетворение заявления отдельного кредитора вне производства по делу о банкротстве такого должника, поскольку признание судом требований кредитора приведет к наделению кредитора определенным объемом прав, которые могут быть реализованы исключительно в рамках производства по делу о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

КУпПБ определил порядок рассмотрения заявлений с денежными требованиями кредиторов к должнику, из которого следует, что рассмотрение таких заявлений осуществляет суд исключительно в рамках открытого производства по делу о банкротстве должника.

По предписаниям ч. 1 ст. 45 КУпПБ, конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до дня открытия производства по делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику, а также документы, которые их подтверждают, в течение 30 дней со дня официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве. Отсчет срока на заявление денежных требований кредиторов к должнику начинается со дня официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве.

При этом действующим законодательством Украины не предусмотрена возможность рассмотрения хозяйственным судом заявления с денежными требованиями к должнику в порядке ст. 45 КУзПБ вне производства по делу о банкротстве. Нормы ХПК Украины также не предусматривают возможности рассмотрения заявлений с денежными требованиями в хозяйственном деле с требованиями к должнику после закрытия производства по делу.

В этом деле хозяйственные суды установили, что налоговый орган обратился с заявлением о кредиторских требованиях к должнику после закрытия производства по делу о банкротстве в отношении этого должника, то есть с нарушением 30 дней со дня официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве. Верховный Суд пришел к выводу, что удовлетворение заявления налогового органа о признании его денежных требований к должнику после завершения в отношении должника комплекса процедур и механизмов, предусмотренных КУпПБ, и при отсутствии производства по делу о банкротстве должника приведет к нарушению принципа правовой определенности в контексте объема прав и обязанностей должника и других кредиторов в деле о банкротстве. Следовательно, требования налогового органа считаются погашенными.

Постановление КГС ВС от 1 июня 2023 года по делу № 908/73/22.

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