Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-директора ГК «Укрспецэкспорт»

Отмечается, что соответствующее решение дасть возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего генерального директора государственной компании «Укрспецэкспорт», а позже – генерального директора концерна «Укроборонпром», Министра обороны Украины и Советника Президента Украины.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что соответствующее решение следственного судьи дасть возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

«В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый в период 2010-2012 годов, занимая должности генерального директора ГК «Укрспецэкспорт» и генерального директора ГК «Укроборонпром», в сговоре с другими лицами организовал подготовку и подписание агентского соглашения с компанией нерезидентом, ряда дополнительных соглашений и актов приема выполненных работ, которые содержали заведомо ложные сведения о предоставленных агентских услугах и стали основанием для уплаты «агенту» более 23,8 млн долларов США (более 190 млн грн на момент совершения преступления)», - пишут в САП.

Досудебное расследование продолжается.

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