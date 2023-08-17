Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

В Верховной Раде считают целесообразным ввести дисциплинарное взыскание для военнослужащих в виде понижения в воинском звании до военного звания «солдат», «матрос» в отношении лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава. Соответствующий законопроект 9616 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины о расширении перечня поощрений и дисциплинарных взысканий для военнослужащих 16 августа зарегистрировали в парламенте народные депутаты Марьяна Безуглая, Алексей Гончаренко, Елизавета Богуцкая вместе с коллегами.

Вместе с тем, как отмечают авторы, «для соблюдения принципа справедливости и в противовес указанному взысканию» в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в воинском звании для лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава.

Предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, дополнив новыми положениями, которыми предусмотреть:

внедрение поощрения посредством возобновления в воинском звании для лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава, к которым было применено дисциплинарное взыскание в случаях, предусмотренных Дисциплинарным уставом;

установление срока действия дисциплинарного взыскания в виде понижения в воинском звании до военного звания «солдат», «матрос» в отношении лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава во время действия военного положения – один год, и минимального срока 6 месяцев в течение которого не может быть применено поощрение посредством возобновления в воинском звании;

внедрение дисциплинарного взыскания посредством понижения в воинском звании до воинского звания «солдат», «матрос» (относительно лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава во время действия военного положения);

установление порядка понижения в воинских званиях до воинских званий «солдат», «матрос», согласно которому такое дисциплинарное взыскание применяется по приказу командира, который имеет право налагать такое взыскание с учетом результатов проведения служебного расследования и рекомендаций комиссии по вопросам прохождения военной службы или совета сержантов воинской части;

уточнение перечня руководителей образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые пользуются дисциплинарной властью, и могут применять, в частности, приведенные выше дисциплинарные взыскания и поощрения.

А именно, определено, что Министр обороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, руководители государственных органов, которые имеют в своем подчинении военные формирования, образованные в соответствии с законами Украины, председатель Службы внешней разведки, председатель Службы безопасности, председатель Госспецсвязи, командующий Национальной гвардией, председатель Государственной пограничной службы, Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта, начальник Управления государственной охраны, руководитель разведывательного органа Министерства обороны Украины также имеют право применять поощрения в виде возобновления в воинском звании (к полковнику (капитана 1 ранга) включительно).

Соответствующие лица будут иметь право применять взыскания, предусмотренные пунктами «а»-«д», а также пунктами «е»-«с» Устава, то есть, и замечания, и выговор, строгий выговор, понижение в должности и т.п. к полковнику (капитану 1 ранга) включительно.

Автор: Наталья Мамченко

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