Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

У Верховній Раді вважають за доцільне запровадити дисциплінарне стягнення для військовослужбовців у вигляді пониження у військовому званні до військового звання «солдат», «матрос» стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу. Відповідний законопроект 9616 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо розширення переліку заохочень та дисциплінарних стягнень для військовослужбовців 16 серпня зареєстрували у парламенті народні депутати Мар'яна Безугла, Олексій Гончаренко, Єлізавета Богуцька разом з колегами.

Разом з тим, як зазначають автори, «для дотримання принципу справедливості та на противагу вказаному стягненню» у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні для осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу.

Отже, пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, доповнивши новими положеннями, якими передбачити:

впровадження заохочення у вигляді поновлення у військовому званні для осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу, до яких було застосовано дисциплінарне стягнення у випадках передбачених Дисциплінарним статутом;

встановлення строку дії дисциплінарного стягнення у вигляді пониження у військовому званні до військового звання «солдат», «матрос» стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу під час дії воєнного стану – один рік, та мінімального строку 6 місяців протягом якого не може бути застосовано заохочення у вигляді поновлення у військовому званні;

впровадження дисциплінарного стягнення у вигляді пониження у військовому званні до військового звання «солдат», «матрос» (стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу під час дії воєнного стану);

встановлення порядку пониження у військових званнях до військових звань «солдат», «матрос», за яким таке дисциплінарне стягнення застосовується за наказом того командира, який має право накладати таке стягнення із урахуванням результатів проведення службового розслідування та рекомендацій комісії з питань проходження військової служби або ради сержантів військової частини;

уточнення переліку керівників утворених відповідно до законів України військових формувань, які користуються дисциплінарною владою, та можуть застосовувати, зокрема наведені вище, дисциплінарні стягнення та заохочення.

А саме, визначено, що Міністр оборони, Головнокомандувач Збройних Сил України, керівники державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, Голова Служби зовнішньої розвідки, Голова Служби безпеки, Голова Держспецзв’язку, командувач Національної гвардії, Голова Державної прикордонної служби, Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, начальник Управління державної охорони, керівник розвідувального органу Міністерства оборони України, також мають право застосовувати заохочення у вигляді поновлення у військовому званні (до полковника (капітана 1 рангу) включно).

Відповідні ці ж особи матимуть право застосовувати стягнення, передбачені пунктами «а»-«д», а також пунктами «е»-«з» Статуту, тобто, і зауваження, і догану, сувору догану, пониження на посаді тощо до полковника (капітана 1 рангу) включно.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.