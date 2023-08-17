Втратили документи при евакуації: як відновити паспорт

Для відновлення паспорта потрібно пройти процедуру ідентифікації.

Чимало українців, яким довелося терміново евакуюватися з територій бойових дій, втратили свої документи. Для відновлення паспорта потрібно пройти процедуру ідентифікації. Про це розповіли в Державній міграційній службі.

Вона може ускладнитися, якщо немає іншого документа з фотографією.

У разі неможливості ідентифікувати особу застосовується процедура опитування свідків, зазначених заявником.

Таку процедуру можна провести в режимі відеоконференцзв’язку.

Під час відеоконференцзв’язку свідком подаються документи, що засвідчують його особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус члена сім’ї.

Копії таких документів надсилаються на електронну пошту органу ДМС, яким проводиться відеоконференцзв’язок.

Запис додається до заяви-анкети, яка подається для оформлення нового паспорта.

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