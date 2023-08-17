Утратили документы при эвакуации: как восстановить паспорт

Для восстановления паспорта необходимо пройти процедуру идентификации.

Многие украинцы, которым пришлось срочно эвакуироваться с территорий боевых действий, потеряли свои документы. Для восстановления паспорта необходимо пройти процедуру идентификации. Об этом рассказали в Государственной миграционной службе.

Она может осложниться, если нет другого документа с фотографией.

В случае невозможности идентифицировать личность применяется процедура опроса свидетелей, указанных заявителем.

Такую процедуру можно провести в режиме видеоконференцсвязи.

Во время видеоконференцсвязи свидетелем представляются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус члена семьи.

Копии таких документов направляются на электронную почту органу ГМС, которым проводится видеоконференцсвязь.

Запись прилагается к заявлению-анкете, которое подается для оформления нового паспорта.

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