Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ексдиректора ДК «Укрспецекспорт»

Зазначається, що відповідне рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт», а пізніше - генерального директора концерну «Укроборонпром», Міністра оборони України та Радника Президента України.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначається, що відповідне рішення слідчого судді дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

«У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у період 2010-2012 років, обіймаючи посади генерального директора ДК «Укрспецекспорт» та генерального директора ДК «Укроборонпром», у змові з іншими особами, організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги та стали підставою для сплати «агенту» понад 23,8 млн доларів США (понад 190 млн грн на момент вчинення злочину)», - пишуть у САП.

Досудове розслідування триває.

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