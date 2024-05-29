Канада позволяет бить по рф оружием, которое передала Украине

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна, предоставляя Киеву оружие, не ставила никаких условий его применения.

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Канада, предоставляя Украине оружие, не ограничивала его в нанесении ударов по территории рф. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции.

«Мы считаем, что этот вопрос очень важен. У нас с министром (иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, - ред.) была возможность поговорить об этом. После этого мы отправляемся в НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему», – заявила Жоли.

Она подчеркнула, что у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину.

«россия не имеет «красных линий», и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами», - добавила глава МИД Канады.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединилась также Финляндия.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине избивать американским оружием по территории рф.

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