Канада дозволяє бити по рф зброєю, яку передала Україні

Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

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Канада, надаючи Україні зброю, не обмежувала її в завданні ударів по території рф. Про це заявила очільниця Міністертсва закордонних справ Канади Мелані Жолі на пресконференції.

«Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему», - заявила Жолі.

Вона наголосила, що у Канади немає жодних умов для постачань зброї в Україну.

«росія не має «червоних ліній», і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами», - додала очільниця МЗС Канади.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

До цього списку додалася також Фінляндія.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден розглядає можливість дозволити Україні бити американською зброєю по території рф.

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