Верховний Суд підтвердив чинність та обов'язковість застосування українського правопису, схваленого в 2019 році

Верховний Суд поставив крапку в питанні застосування правопису.

Верховний Суд підтвердив чинність і обов’язковість застосування українського правопису, який було схвалено у 2019 році.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення ВС.

«Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності», - сказав він.

Кремінь нагадав, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

«Як Уповноважений із захисту державної мови я відстоював непохитність аргументів Уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді. Вони довели чинність та обов'язковість застосування українського правопису», - наголосив він.

Зважаючи на появу цього історичного рішення, Уповноважений наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя та нагадав, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові його норми.

«Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти», - зауважив Тарас Кремінь, підкресливши необхідність неухильного виконання рекомендацій Уповноваженого, оприлюднених у Річному звіті за 2023 рік.

Він також нагадав, що з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на основі чинної редакції українського правопису.

Як відомо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено редакцію «Українського правопису», підготовлену спеціально створеною Українською національною комісією з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

З постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в справі №640/9824/19 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.