Верховный Суд подтвердил силу и обязательность применения украинского правописания, одобренного в 2019 году

Верховный Суд поставил точку в вопросе применения правописания.

Верховный Суд подтвердил силу и обязательность применения украинского правописания, которое было одобрено в 2019 году.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь приветствовал решение ВС.

«Украинское правописание, действующая редакция которого была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины 22 мая 2019 года, успешно преодолела очередную попытку ослабления позиций государственного языка. Защитив его, мы укрепляем основу основ национальной идентичности», – сказал он.

Креминь напомнил, что в январе 2021 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

«Как уполномоченный по защите государственного языка я отстаивал непреклонность аргументов правительства как в апелляционном, так и в Верховном суде. Они доказали силу и обязательность применения украинского правописания», - подчеркнул он.

Учитывая появление этого исторического решения, Уполномоченный настаивает на необходимости масштабного использования действующего правописания во всех областях общественной жизни и напомнил, что уже прошел 5-летний переходный период, в течение которого действовали как старые, так и новые его нормы.

«Мы требуем использовать правописание повсеместно, но в то же время настаиваем на том, чтобы Министерство образования и науки Украины усилило свое ответственное лидерство и побуждало к выполнению дорожной карты», - отметил Тарас Креминь, подчеркнув необходимость неукоснительного выполнения рекомендаций Уполномоченного, обнародованных в Годовом отчете за 2023 год.

Он напомнил, что с 2025 года национальный мультимедийный тест будет проводиться на основе действующей редакции украинского правописания.

Как известно, 22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена редакция «Украинского правописания», подготовленная специально созданной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национал из разных регионов Украины.

С постановлением Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №640/9824/19 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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