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Рублі не приймають: AliExpress припинив відправку замовлень до рф

21:47, 29 травня 2024
Китайський маркетплейс AliExpress запровадив обмеження для покупців з країни-агресора.
Рублі не приймають: AliExpress припинив відправку замовлень до рф
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Китайський маркетплейс AliExpress зробив жорсткішими правила застосування сервісу для користувачів з країни-агресора.

Зокрема, AliExpress зупинив доставку замовлень на територію рф. Крім того, оплатити товари в рублях тепер теж неможливо. Про це повідомляють росЗМІ.

Гроші, які компанії країни-агресора вже перерахували в Китай для оплати товарів, обіцяли повернути.

Таке рішення компанія Alibaba, якій належить майданчик, прийняла, перш за все, через загрозу вторинних санкцій, з якими пов'язані й інші проблеми з російськими платежами в Китаї.

Як раніше повідомлялося, власник AliExpress потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни.

Також у Повітряних силах повідомляли, що російські окупанти купують двигуни для дронів на AliExpress.

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