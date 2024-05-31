Сколько будут платить украинцы по ночному тарифу на свет: ответ Минэнерго

Украинцы смогут воспользоваться ночным тарифом, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине с 1 июня вводятся новые тарифы на электроэнергию. Единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт. Однако во время ночного тарифа бытовые потребители платят половину от обычного тарифа. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Ночной тариф действует в течение часов минимальной нагрузки в энергосистеме, а именно с 23:00 до 7:00.

Одним из условий использования ночного тарифа является наличие двухзонного счетчика, который позволяет фиксировать потребление отдельно днем и ночью. Согласно правилам, во время действия ночного тарифа потребители платят только 50% от обычного тарифа.

При условии расхода 150 кВт*ч, оплата за этот объем составит 324 гривны, или 2,16 грн за киловатт-час.

Эта инициатива позволит гражданам уменьшить свои расходы на электроэнергию и способствует рациональному использованию энергоресурсов.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения.

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