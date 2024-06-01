Чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень, – пояснили в ДТЕК

ДТЕК закликає передати показники лічильника з 31 травня до 3 червня.

Джерело фото: if.informator.ua

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В умовах регулярних відключень електроенергії особливо важливо своєчасно передавати показники лічильника. Про це нагадує «ДТЕК» в Telegram-каналі.

«Це допоможе нам розрахувати об’єм лише спожитої електроенергії за травень, а вашому постачальнику виставити коректні рахунки», - зазначають у «ДТЕК».

Передавати показники можна з 31 травня до 3 червня. Для цього існують декілька зручних способів:

Через мобільний додаток «Мережі онлайн», який доступний для завантаження в AppStore та Google Play Market.

Через вебформу на сайті, де потрібно вказати район, номер особового рахунку, кількість зон на лічильнику та покази по зонах.

Через особистий кабінет на сайті ДТЕК.

Через голосове меню за номерами: (044) 459-07-40, (067) 495-70-40, (093) 495-70-40 або (099) 495-70-40. Після дзвінка необхідно натиснути кнопку «2».

Своєчасна передача показників допоможе уникнути неточностей у рахунках та забезпечить коректні розрахунки за спожиту електроенергію.

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