Чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень, – пояснили в ДТЕК

В умовах регулярних відключень електроенергії особливо важливо своєчасно передавати показники лічильника. Про це нагадує «ДТЕК» в Telegram-каналі.
«Це допоможе нам розрахувати об’єм лише спожитої електроенергії за травень, а вашому постачальнику виставити коректні рахунки», - зазначають у «ДТЕК».
Передавати показники можна з 31 травня до 3 червня. Для цього існують декілька зручних способів:
Своєчасна передача показників допоможе уникнути неточностей у рахунках та забезпечить коректні розрахунки за спожиту електроенергію.
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