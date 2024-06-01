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Чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень, – пояснили в ДТЕК

08:12, 1 червня 2024
ДТЕК закликає передати показники лічильника з 31 травня до 3 червня.
Чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень, – пояснили в ДТЕК
Джерело фото: if.informator.ua
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В умовах регулярних відключень електроенергії особливо важливо своєчасно передавати показники лічильника. Про це нагадує «ДТЕК» в Telegram-каналі.

«Це допоможе нам розрахувати об’єм лише спожитої електроенергії за травень, а вашому постачальнику виставити коректні рахунки», - зазначають у «ДТЕК».

Передавати показники можна з 31 травня до 3 червня. Для цього існують декілька зручних способів:

  • Через мобільний додаток «Мережі онлайн», який доступний для завантаження в AppStore та Google Play Market.
  • Через вебформу на сайті, де потрібно вказати район, номер особового рахунку, кількість зон на лічильнику та покази по зонах.
  • Через особистий кабінет на сайті ДТЕК.
  • Через голосове меню за номерами: (044) 459-07-40, (067) 495-70-40, (093) 495-70-40 або (099) 495-70-40. Після дзвінка необхідно натиснути кнопку «2».

Своєчасна передача показників допоможе уникнути неточностей у рахунках та забезпечить коректні розрахунки за спожиту електроенергію.

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