В Україні з липня зросте ціна на пальне

Комітет підтримав підвищення акцизів на пальне.

Джерело фото: navkolo.news

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку» під реєстраційним номером 11256.

Тож з липня українцям варто готуватися до збільшення акцизів на паливо:

Ціна на бензин буде 57.42 грн

Ціна на дизель 55.58 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив поступове підвищення акцизу на пальне.

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