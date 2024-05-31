Допоміг забудовнику ухилитися від сплати 10 млн грн податків: в Івано-Франківську судитимуть директора ТОВ

Встановлено, що директор ТОВ, яке займалося будівництвом елітних будинків, приховував від податкового обліку реальні суми доходів за реалізацію житлової нерухомості.

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В Івано-Франківську судитимуть директора ТОВ, який допоміг забудовнику ухилитися від сплати 10 млн грн податків. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника суб’єкта господарювання за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Встановлено, що директор ТОВ, яке займалося будівництвом елітних будинків, протягом 2017-2021 років приховував від податкового обліку реальні суми доходів за реалізацію житлової нерухомості.

Внаслідок такої протиправної діяльності до бюджету не надійшло майже 10 млн грн податків.

Обвинувальний акт передано до Івано-Франківського міського суду.

Кримінальне провадження щодо засновника та власника цього ТОВ, який був організатором схеми, зупинено у зв’язку з його розшуком.

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