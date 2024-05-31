Помог застройщику уклониться от уплаты 10 млн грн налогов: в Ивано-Франковске будут судить директора ООО

Установлено, что директор ООО, занимавшегося строительством элитных домов, скрывал от налогового учета реальные суммы доходов за реализацию жилой недвижимости.

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В Ивано-Франковске будут судить директора ООО, который помог застройщику уклониться от уплаты 10 млн грн налогов. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя предприятия по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Установлено, что директор ООО, занимавшегося строительством элитных домов, в течение 2017-2021 годов скрывал от налогового учета реальные суммы доходов за реализацию жилой недвижимости.

В результате такой противоправной деятельности в бюджет не поступило почти 10 млн грн налогов.

Обвинительный акт передан в Ивано-Франковский городской суд.

Уголовное производство по учредителю и владельцу этого ООО, который был организатором схемы, остановлено в связи с его розыском.

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