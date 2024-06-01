Как вернуть излишне уплаченные средства по НДС: объяснение

Излишне уплаченные средства могут быть возвращены при условии представления соответствующего приложения в составе налоговой декларации по НДС.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области напомнили налогоплательщикам о возможности возврата излишне уплаченных средств по налогу на добавленную стоимость (НДС) на их банковские счета.

Это предусмотрено пунктом 200 прим. 1.5 статьи 200 прим. 1 Налогового кодекса Украины (НКУ), согласно которому, средства со счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (СЭА НДС) плательщика могут быть перечислены в государственный бюджет или на счет в банке или другому поставщику платежных услуг. Это возможно по заявлению плательщика, которое подается вместе с налоговой отчетностью по НДС. Перечисление денежных средств на счет в банке возможно только при отсутствии превышения суммы налога, указанной в налоговых накладных, над суммой налоговых обязательств, задекларированных в отчетности за этот период.

Кроме того, если на момент представления налоговой отчетности сумма денежных средств на счете в СЭА НДС превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет, налогоплательщик может подать заявление на перечисление этих средств на свой банковский счет. Заявление нужно подавать вместе с налоговой отчетностью.

Для выполнения такого перечисления, налоговый орган направляет в казначейство реестр, в котором указываются название плательщика, налоговый номер, сумма налога, подлежащего перечислению, и реквизиты счета плательщика. На основании этого реестра казначейство в течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление.

Для возврата излишне зачисленных средств плательщик должен заполнить приложение 4 к декларации по НДС («Заявления о возврате суммы бюджетного возмещения и/или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость»).

Следовательно, излишне уплаченные денежные средства могут быть возвращены на счет в банке или другому предоставителю платежных услуг только при условии представления соответствующего приложения в составе налоговой декларации по НДС.

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