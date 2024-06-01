Практика судов
  1. В Украине

Как вернуть излишне уплаченные средства по НДС: объяснение

10:45, 1 июня 2024
Излишне уплаченные средства могут быть возвращены при условии представления соответствующего приложения в составе налоговой декларации по НДС.
Как вернуть излишне уплаченные средства по НДС: объяснение
Источник фото: dp.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области напомнили налогоплательщикам о возможности возврата излишне уплаченных средств по налогу на добавленную стоимость (НДС) на их банковские счета.

Это предусмотрено пунктом 200 прим. 1.5 статьи 200 прим. 1 Налогового кодекса Украины (НКУ), согласно которому, средства со счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость (СЭА НДС) плательщика могут быть перечислены в государственный бюджет или на счет в банке или другому поставщику платежных услуг. Это возможно по заявлению плательщика, которое подается вместе с налоговой отчетностью по НДС. Перечисление денежных средств на счет в банке возможно только при отсутствии превышения суммы налога, указанной в налоговых накладных, над суммой налоговых обязательств, задекларированных в отчетности за этот период.

Кроме того, если на момент представления налоговой отчетности сумма денежных средств на счете в СЭА НДС превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет, налогоплательщик может подать заявление на перечисление этих средств на свой банковский счет. Заявление нужно подавать вместе с налоговой отчетностью.

Для выполнения такого перечисления, налоговый орган направляет в казначейство реестр, в котором указываются название плательщика, налоговый номер, сумма налога, подлежащего перечислению, и реквизиты счета плательщика. На основании этого реестра казначейство в течение пяти рабочих дней осуществляет перечисление.

Для возврата излишне зачисленных средств плательщик должен заполнить приложение 4 к декларации по НДС («Заявления о возврате суммы бюджетного возмещения и/или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость»).

Следовательно, излишне уплаченные денежные средства могут быть возвращены на счет в банке или другому предоставителю платежных услуг только при условии представления соответствующего приложения в составе налоговой декларации по НДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бронирование + или как суды пытаются решить вопрос мобилизации работников аппарата

Большинство военнообязанных работников аппаратов судам удается забронировать, но бронировать работников становится все сложнее.

Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно

«Скрытое регулирование» назначений на должности судей столичных судов похоже является реальностью.

Отбор на должности судей местных судов 2017 года завершен: итоги конкурса и результаты собеседований

ВККС рекомендовала назначить на должности судей местных судов 390 кандидатов из 434, а 36 кандидатов получили от Комиссии отказ.

Из УПК исключат нормы по продлению срока досудебного расследования до сообщения о подозрении

Верховная Рада внесет изменения в порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей для приведения его в соответствие с законом об отмене «правок Лозового».

Верховный Суд определил, когда общественная организация имеет право обжаловать ставки сбора за парковку в интересах жителей города

Общественная организация отмечала, что решением горсовета установлены разные ставки сбора за места для парковки авто – для специально отведенных автостоянок установлена более низкая ставка, чем для площадок платной парковки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради