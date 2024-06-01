Як повернути надміру сплачені кошти з ПДВ: пояснення

Надміру сплачені кошти можуть бути повернені за умови подання відповідного додатку у складі податкової декларації з ПДВ.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області нагадали платникам податків про можливість повернення зайво сплачених коштів з податку на додану вартість (ПДВ) на їхні банківські рахунки.

Це передбачено пунктом 200 прим. 1.5 статті 200 прим. 1 Податкового кодексу України (ПКУ), згідно з яким, кошти з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) платника можуть бути перераховані до державного бюджету або на рахунок у банку чи іншому надавачу платіжних послуг. Це можливо за заявою платника, яка подається разом із податковою звітністю з ПДВ. Перерахування коштів на рахунок у банку можливе лише за відсутності перевищення суми податку, зазначеної у податкових накладних, над сумою податкових зобов’язань, задекларованих у звітності за цей період.

Крім того, якщо на момент подання податкової звітності сума коштів на рахунку в СЕА ПДВ перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, платник податку може подати заяву на перерахування цих коштів на свій банківський рахунок. Заяву потрібно подавати разом із податковою звітністю.

Для виконання такого перерахування, податковий орган направляє до казначейства реєстр, у якому вказуються назва платника, податковий номер, сума податку, що підлягає перерахуванню, та реквізити рахунку платника. На підставі цього реєстру казначейство протягом п’яти робочих днів здійснює перерахування.

Для повернення зайво зарахованих коштів платник повинен заповнити додаток 4 до декларації з ПДВ («Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість»).

Отже, надміру сплачені кошти можуть бути повернені на рахунок у банку або іншому надавачу платіжних послуг лише за умови подання відповідного додатку у складі податкової декларації з ПДВ.

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