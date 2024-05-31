Заступника голови Рівненської обласної ради викрили на хабарі у понад півмільйона гривень, — СБУ

За цю суму він планував вирішити земельні та майнові питання одного з підприємців.

Співробітники Служби безпеки України спільно з НАБУ і САП викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, у 2021 році бізнесмен із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності.

Так, заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. За даними СБУ, йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

За такі «послуги» посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже шістсот тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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