Ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки – Верховний Суд проводить обговорення місії господарських судів

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі найбільш болючими є два питання – чисельні мораторії і відповідна економічна модель врегулювання проблемної заборгованості великих державних підприємств та захист цивільного обороту, щоб не породити нову хвилю відбирання майна від добросовісних набувачів.

З нагоди 33-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів 31 травня Касаційний господарський суд Верховного Суду спільно з міжнародними проектами проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Україна на шляху до євроінтеграції: ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки України. Місія та візія господарської юрисдикції».

Мета заходу – обговорення актуальних питань щодо реформування корпоративного управління державним сектором економіки, корпоратизації державного майна, процедури банкрутства державних підприємств в Україні в контексті виконання рішень ЄСПЛ, забезпечення конкурентних засад економіки, стану правового регулювання публічних і оборонних закупівель, захисту прав іноземних інвесторів тощо.

Як зазначила під час відкриття заходу голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач, актуальним є питання сфер, де приватизація є недоцільною, способів, в які має переходити майно з державної до приватної власності, ефективних механізмів управління державним майном. За її словами, важливо визначити «больові точки». Також вона зауважила, що система господарських судів постійно вдосконалюється. Зокрема, про високий рівень довіри до господарських судів свідчить Економічний індекс верховенства права, який був презентований вперше в Україні у квітні 2024 року.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зазначив, що, незважаючи на складну ситуацію, економічні процеси в державі розвиваються. Також він подякував міжнародним партнерам України і зауважив важливість невпинного збереження курсу нашої держави на повноцінну участь у європейській родині. За словами Станіслава Кравченка, в 2023 році на розгляді судів господарської юрисдикції перебувало 230 тисяч проваджень, і наразі динаміка зростання зберігається.

Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло наголосив на окремих аспектах Плану Ukraine Facility, який, як раніше писала «Судово-юридична газета», передбачає надання фінансування ЄС до України за проведення певних реформ. Так, це реформа державних підприємств, а також вдосконалення виконавчого провадження щодо попередження банкрутства. «ЄС підтримує всі реформи, економіка має розвиватися попри війну. Водночас, Україна має надсилати правильний меседж. Дуже важливо, щоб ці реформи допомагали подолати корупцію в державному секторі» - зауважив він.

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у своєму вітальному виступі зазначив, що володіння державним і комунальним майном не є поганим явищем. У світовій практиці існує багато прикладів успішних державних компаній, зокрема, «Сінгапурські авіалінії», «Фольксваґен» тощо. Основне питання, за словами Дмитра Наталухи, це те, як управляють компанією. Ця проблема якраз і має вирішитися за рахунок нових інструментів корпоратизації державних активів і розвитку державно-приватного партнерства. Він підкреслив, що після законодавчих змін саме судова гілка влади буде розвивати їх в судовій практиці, і саме господарські суди – це передова юрисдикція, адже вона забезпечує оперативний та ефективний процес, який потрібен економіці.

В свою чергу, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі з точки зору Уряду найбільш болючими були і залишаються два питання. Перше – це мораторії, яких занадто багато, і які блокують ефективну діяльність державного сектору економіки. «З цим потрібно щось робити. Зрозуміло, що просто їх скасовувати неможливо. Це може призвести до негативних наслідків для великих державних стратегічних підприємств. Умовно, якщо зняти завтра мораторій з «Укрзалізниці», я не впевнений, що хтось зможе скористатися їх послугами, умовно. При цьому на Заході нічого не заважає країнам користуватися процедурою банкрутства. Одноденну процедуру банкрутства проходили , наприклад, «General Motors». Воно працює. У цей бік треба йти, побудувати модель, як це працюватиме, і мораторіїв позбуватися. Адже врешті за це платить зараз і платитиме надалі держава» - зазначив міністр.

«Я вже звертався до наших західних колег, щоб вони допомогли з економічною моделлю врегулювання проблемної заборгованості великих державних підприємств, щоб позбутися мораторію. Поки що ми не вийшли на якусь гарну співпрацю з цього приводу» - додав він.

Другий важливий аспект, де Мінюст і ряд інших органів, за його словами, «з розгону на великій швидкості в’їхали в стіну» – це тема відчуження об’єктів нерухомості, внесених до статутного капіталу АТ. Далі він навів кейс «Межигір’я».

«Потрібно захищати цивільний оборот. Потрібно зробити так, щоб не породити нову хвилю відбирання майна від добросовісних набувачів, які придбали нерухомість у АТ протягом останніх років. Ми думаємо над цим зараз з колегами, з акціонерними компаніями, покупці яких можуть потенційно постраждати, з законодавцями. Над тим, як такий вигідний для держави, але трошки рейдерський для цивільного обороту підхід врегулювати та пом’якшити. Варто знайти спільне розуміння цієї проблеми» - зазначив Денис Малюська.

У Верховному Суді пообіцяли, що за результатами роботи конференції буде видано збірник тез доповідей та матеріалів учасників заходу.

Автор: Наталя Мамченко

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