Эффективное управление государственной собственностью как инструмент восстановления экономики – Верховный Суд проводит обсуждение миссии хозсудов

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что сейчас наиболее болезненными являются два вопроса – многочисленные моратории, соответствующая экономическая модель урегулирования проблемной задолженности крупных государственных предприятий и защита гражданского оборота, чтобы не породить новую волну отъема имущества от добросовестных приобретателей.

По случаю 33-летия образования хозяйственных (арбитражных) судов 31 мая Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда совместно с международными проектами проводит международную научно-практическую конференцию «Украина на пути к евроинтеграции: эффективное управление государственной собственностью как инструмент восстановления экономики Украины. Миссия и видение хозяйственной юрисдикции».

Цель мероприятия – обсуждение актуальных вопросов реформирования корпоративного управления государственным сектором экономики, корпоратизации государственного имущества, процедуры банкротства государственных предприятий в Украине в контексте выполнения решений ЕСПЧ, обеспечения конкурентных основ экономики, состояния правового регулирования публичных и оборонных закупок, защиты прав иностранных инвесторов и т. д.

Как отметила во время открытия мероприятия председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач, актуален вопрос сфер, где приватизация нецелесообразна, способов, в которые должно переходить имущество из государственной в частную собственность, эффективных механизмов управления государственным имуществом. По ее словам, важно определить «болевые точки». Также она отметила, что система хозяйственных судов постоянно усовершенствуется. В частности, о высоком уровне доверия к хозяйственным судам свидетельствует Экономический индекс верховенства права, презентованный впервые в Украине в апреле 2024 года.

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, экономические процессы в государстве развиваются. Также он поблагодарил международных партнеров Украины и отметил важность неустанного сохранения курса нашего государства на полноценное участие в европейской семье. По словам Станислава Кравченко, в 2023 году на рассмотрении судов хозяйственной юрисдикции находилось 230 тысяч производств, и сейчас динамика роста сохраняется.

Заместитель председателя представительства Европейского Союза в Украине Реми Дюфло отметил отдельные аспекты Плана Ukraine Facility, который, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предусматривает предоставление финансирования ЕС в Украину за проведение определенных реформ. Так, это реформа государственных предприятий, а также совершенствование исполнительного производства по предупреждению банкротства. «ЕС поддерживает все реформы, экономика должна развиваться, несмотря на войну. В то же время Украина должна направлять правильный месседж. Очень важно, чтобы эти реформы помогали преодолеть коррупцию в государственном секторе», - отметил он.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в своем приветственном выступлении отметил, что владение государственным и коммунальным имуществом не является плохим явлением. В мировой практике существует много примеров успешных государственных компаний, в частности, «Сингапурские авиалинии», «Фольксваген» и т.д. Основной вопрос, по словам Дмитрия Наталухи, это то, как управляют компанией. Эта проблема как раз и должна быть решена за счет новых инструментов корпоратизации государственных активов и развития государственно-частного партнерства. Он подчеркнул, что после законодательных изменений именно судебная ветвь власти будет развивать их в судебной практике, и именно хозяйственные суды – это передовая юрисдикция, ведь она обеспечивает оперативный и эффективный процесс, который необходим экономике.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська отметил, что сейчас с точки зрения правительства наиболее болезненными были и остаются два вопроса. Первое – это моратории, которых слишком много и они блокируют эффективную деятельность государственного сектора экономики. «С этим нужно что-то делать. Понятно, что просто их упразднить невозможно. Это может привести к негативным последствиям для крупных государственных стратегических предприятий. Условно, если снять завтра мораторий с «Укрзализныци», я не уверен, что кто-нибудь сможет воспользоваться их услугами, условно. При этом на Западе ничего не мешает странам воспользоваться процедурой банкротства. Однодневную процедуру банкротства проходили, например, General Motors. Она работает. В эту сторону надо идти, построить модель, как это будет работать, и избавляться от мораториев. Ведь в итоге за это платит сейчас и будет платить в дальнейшем государство» - отметил министр.

«Я уже обращался к нашим западным коллегам, чтобы они помогли с экономической моделью урегулирования проблемной задолженности крупных государственных предприятий, чтобы избавиться от мораториев. Пока мы не вышли на какое-то хорошее сотрудничество по этому поводу» - добавил он.

Второй важный аспект, где Минюст и ряд других органов, по его словам, «с разгона на большой скорости въехали в стену» – это тема отчуждения объектов недвижимости, внесенных в уставный капитал АО. Далее он привел кейс «Межигорья».

«Нужно защищать гражданский оборот. Нужно сделать так, чтобы не породить новую волну отъема имущества от добросовестных приобретателей, купивших недвижимость в АО за последние годы. Мы думаем об этом сейчас с коллегами, с акционерными компаниями, покупатели которых могут потенциально пострадать, с законодателями. Над тем, как такой выгодный для государства, но немного рейдерский для гражданского оборота подход урегулировать и смягчить. Следует найти общее понимание этой проблемы» - отметил Денис Малюська.

В Верховном Суде пообещали, что по результатам работы конференции будет издан сборник тезисов докладов и материалов участников мероприятия.

Автор: Наталя Мамченко

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