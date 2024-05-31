Украина вернула из российского плена 75 человек, фото

Владимир Зеленский сообщил об обмене пленными, в результате которого домой вернулись 75 украинцев.

Фото: Владимир Зеленский

Состоялся обмен пленными между Украиной и рф. Домой удалось вернуть 75 украинцев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

"Сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле", - сообщил Зеленский.

Как уточнил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, освободили из плена рядовых, сержантов и офицеров ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданских.

"19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали", украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях", - рассказал Ермак.

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