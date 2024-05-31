Имущество ликвидированного Окружного административного суда Киева продолжают передавать в другие суды

Мониторы, системные блоки и многофункциональные устройства передадут Днепропетровскому окружному административному суду.

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Государственная судебная администрация продолжает передавать имущество ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева в другие суды.

29 мая и. о. главы ГСА Максим Пампура подписал приказ о передаче Днепропетровскому окружному административному суду в течение месяца следующего имущества ОАС Киева:

системные блоки – 9 штук

мониторы – 9 штук

многофункциональные устройства – 9 штук

Отметим, что ГСА регулярно передает имущество ликвидированного ОАС города Киева в другие суды.

Ранее мебель и офисная техника суда уже были переданы Киевскому окружному административному суду, Хозяйственному суду города Киева, Херсонскому апелляционному суду и даже Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАС города Киев должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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