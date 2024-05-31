Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація продовжує передавати майно ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва до інших судів.

29 травня в. о. голови ДСА Максим Пампура підписав наказ про передачу Дніпропетровському окружному адміністративному суду протягом місяця наступного майна ОАС Києва:

системні блоки – 9 штук

монітори – 9 штук

багатофункціональні пристрої – 9 штук

Зазначимо, що ДСА регулярно передає майно ліквідованого ОАС міста Києва в інші суди.

Раніше меблі та офісна техніка суду вже були передані Київському окружному адміністративному суду, Господарському суду міста Києва, Херсонському апеляційному суду і навіть Вищий кваліфікаційній комісії суддів.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Президент підписав указ про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Замість ОАС м. Києва має запрацювати новий Київський міський окружний адміністративний суд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.