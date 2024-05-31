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У Мін’юсті розповіли деталі про автоматизовану систему «Банкрутство та неплатоспроможність»

13:07, 31 травня 2024
У автоматизованій системі «Банкрутство та неплатоспроможність» є низка підсистем.
У Мін’юсті розповіли деталі про автоматизовану систему «Банкрутство та неплатоспроможність»
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 червня впроваджується в дослідну експлуатацію автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність».

Міністерство юстиції України розповіли деталі про систему.

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» (далі – Автоматизована система) забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та фінансово-економічні показники боржника, формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Які є підсистеми Автоматизованої системи:

Єдиний реєстр боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (далі – Реєстр) - автоматизована база даних, що є складовою частиною (підсистемою) Автоматизованої системи та містить інформацію про юридичних та фізичних осіб, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства (неплатоспроможності), про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), про реєстр вимог кредиторів, фінансовий стан боржника та інші дані, отримані 2 від арбітражних керуючих та господарських судів, відомості з судових рішень та оголошень у справах про банкрутство (неплатоспроможність), опублікованих відповідно до вимог законодавства, а також відомості, які є результатом здійснення Мін’юстом своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства.

З 1 червня 2024 року розпочинається процес наповнення Реєстру інформацією від арбітражних керуючих, які здійснюють повноваження щодо боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), який триватиме попередньо до 15 липня 2024 року.

Звертаємо увагу, що до моменту наповнення Реєстру основними відомостями, отриманими від арбітражних керуючих, які здійснюють повноваження щодо боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), відомості про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) надаються міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України (або Міністерством юстиції України, у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України) у вигляді інформаційних листів за відповідними запитами.

Про можливість отримання в електронному вигляді інформаційної довідки про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) за допомогою онлайн сервісу буде повідомлено додатково.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України - автоматизована база даних, що є складовою частиною (підсистемою) Автоматизованої системи та містить відомості про арбітражних керуючих України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, та інформації про їх діяльність, яку Мін’юст отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства та від арбітражних керуючих.

Інформація з Єдиного реєстру арбітражних керуючих України буде доступна на вебпорталі електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності)за посиланням: asbn.minjust.gov.ua.

Спеціалізована сторінка вебсайту Мін’юсту - підсистема Реєстру, яка складається з відкритої та закритої частин, за допомогою якої 3 забезпечується доступ суб’єктам загального та спеціального доступу до інформації про боржників, що міститься у Реєстрі.

Доступ до закритої частини Спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту буде надаватись кредиторам та інвесторам боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) через вебпортал електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності)за посиланням: asbn.minjust.gov.ua.

При цьому звертаємо увагу, що доступ надається за результатами повного співпадіння відомостей, наявних у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа особи, та відомостей, внесених арбітражними керуючими до Реєстру щодо відповідного кредитора та інвестора. З 01 червня 2024 року розпочинається процес наповнення Реєстру інформацією від арбітражних керуючих, які здійснюють повноваження щодо боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Про відкриття доступу до відкритої частини Спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту (онлайн сервіс отримання інформаційної довідки про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності)) буде повідомлено додатково.

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