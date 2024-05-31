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Україна повернула з російського полону 75 людей, фото

13:27, 31 травня 2024
Володимир Зеленський повідомив про обмін полонени, завдяки якому додому повернулися 75 українців.
Україна повернула з російського полону 75 людей, фото
Фото: Володимир Зеленський
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Відбувся обмін полоненими між Україною та рф. Додому вдалося повернути 75 українців. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі", - повідомив Зеленський.

Як уточнив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, звільнили з полону рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільних.

"19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках", - розповів Єрмак. 

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