Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке в размере более полумиллиона гривен, — СБУ

За эту сумму он планировал решить земельные и имущественные вопросы одного из предпринимателей.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Ровенского облсовета на взятке в размере более полумиллиона гривен. За эту сумму чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, в 2021 году бизнесмен из Ровенской области приобрел на электронном аукционе неработающий детский санаторий, который находился в коммунальной собственности.

Так, заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал свою помощь. По данным СБУ, речь шла о списании имущества и обеспечении принятия депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га.

За такие «услуги» чиновник получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти шестьсот тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

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