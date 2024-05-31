В Украине с июля вырастет цена на топливо

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части акцизного налога» под регистрационным номером 11256.
Поэтому с июля украинцам стоит готовиться к увеличению акцизов на топливо:
Напомним, ранее Кабмин одобрил постепенное повышение акциза на топливо.
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