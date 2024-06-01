Почему важно передавать вовремя показатели за свет во время отключений, – объяснили в ДТЭК

ДТЭК призывает передать показатели счетчика с 31 мая по 3 июня.

Источник фото: if.informator.ua

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В условиях регулярных отключений электроэнергии особенно важно своевременно передавать показатели счетчика. Об этом напоминает «ДТЭК» в Telegram-канале.

«Это поможет нам рассчитать объем только потребленной электроэнергии за май, а вашему поставщику выставить корректные счета», - отмечают в «ДТЭК».

Передавать показатели можно с 31 мая по 3 июня. Для этого существуют несколько удобных способов:

Через мобильное приложение «Сети онлайн», которое доступно для загрузки в AppStore и Google Play Market.

Через вебформу на сайте, где нужно указать район, номер лицевого счета, количество зон на счетчике и показания по зонам.

Через личный кабинет на сайте ДТЭК.

Через голосовое меню по номерам: (044) 459-07-40, (067) 495-70-40, (093) 495-70-40 или (099) 495-70-40. После звонка необходимо нажать кнопку «2».

Своевременная передача показателей поможет избежать неточностей в счетах и обеспечит корректные расчеты за потребленную электроэнергию.

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