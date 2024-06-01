Почему важно передавать вовремя показатели за свет во время отключений, – объяснили в ДТЭК

В условиях регулярных отключений электроэнергии особенно важно своевременно передавать показатели счетчика. Об этом напоминает «ДТЭК» в Telegram-канале.
«Это поможет нам рассчитать объем только потребленной электроэнергии за май, а вашему поставщику выставить корректные счета», - отмечают в «ДТЭК».
Передавать показатели можно с 31 мая по 3 июня. Для этого существуют несколько удобных способов:
Своевременная передача показателей поможет избежать неточностей в счетах и обеспечит корректные расчеты за потребленную электроэнергию.
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