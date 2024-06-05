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Зима буде важкою: українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати

11:15, 5 червня 2024
Українцям треба розглянути можливість переїхати в інші міста або області, де є постачання електроенергії.
Зима буде важкою: українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати
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Українці, які живуть у багатоквартирних будинках, повинні зараз думати і шукати можливість переїхати в інші міста або області, де є постачання електроенергії. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, зима буде важкою, а у багатоквартирних будинках буде дуже складно в холодну пору року.

Він наголосив, що найкраще за все – переїхати до приватного сектору, щоб не зіткнутись із проблеми з опаленням та неможливістю приготувати їжу на електроплиті.

Раніше ми писали, чому важливо передавати вчасно показники за світло під час відключень.

Також відомо, скільки платитимуть українці за нічним тарифом на світло.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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