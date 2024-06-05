Зима будет тяжелой: украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать

Украинцам нужно рассмотреть возможность переехать в другие города или области, где есть поставки электроэнергии.

Украинцы, живущие в многоквартирных домах, должны сейчас думать и искать возможность переехать в другие города или области, где есть поставки электроэнергии. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, зима будет тяжелой, а в многоквартирных домах будет очень сложно в холодное время года.

Он отметил, что лучше всего переехать в частный сектор, чтобы не столкнуться с проблемой с отоплением и невозможностью приготовить еду на электроплите.

Раньше мы писали, почему важно передавать своевременно показатели за свет во время отключений.

Также известно, сколько будут платить украинцы по ночному тарифу на свет.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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