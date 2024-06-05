Китай заявил, что «мирный план» по Украине поддержали по меньшей мере 20 стран

«Мирный план» Китая предусматривает проведение международной конференции, признанной как россией, так и Украиной.

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Главный дипломат Китая Ван И сообщил, что более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны. Это стало известно через несколько дней после того, как Китай объявил об отказе участвовать в предстоящем мирном саммите в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg.

Ван И во время встречи с журналистами во вторник отметил, что россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

Дипломат не коснулся основного требования Украины, чтобы россия вывела свои войска со всей территории, аннексированной с 2014 года, до начала любых переговоров. Также отмечается, что президенты обеих стран отказались вести переговоры друг с другом.

В совместном заявлении содержится призыв к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной. Этот подход предлагается как альтернатива мирному плану Киева, который поддерживают западные страны и который должен обсуждаться на встрече в Швейцарии в этом месяце. россию не пригласили на эту встречу.

Китайский министр иностранных дел также заявил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который находился с визитом в Украине, «приветствовал и одобрил» планы Пекина во время встречи во вторник. Турция принимала последние прямые переговоры между россией и Украиной в апреле 2022 года.

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