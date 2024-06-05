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Китай заявив, що «мирний план» щодо України підтримали щонайменше 20 країн

10:57, 5 червня 2024
«Мирний план» Китаю передбачає проведення міжнародної конференції, визнаної як росією, так і Україною.
Китай заявив, що «мирний план» щодо України підтримали щонайменше 20 країн
Джерело фото: Bloomberg
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Головний дипломат Китаю Ван Ї повідомив, що понад два десятки країн підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни. Це стало відомо через кілька днів після того, як Китай оголосив про відмову брати участь у майбутньому мирному саміті в Швейцарії. Про це повідомляє Bloomberg.

Ван Ї під час зустрічі з журналістами у вівторок зазначив, що росія та Україна окремо «підтвердили більшу частину змісту» принципів політичного вирішення, які були викладені Китаєм і Бразилією у спільній заяві минулого місяця.

Дипломат не торкнувся основної вимоги України, щоб росія вивела свої війська з усієї території, анексованої з 2014 року, до початку будь-яких переговорів. Також зазначається, що президенти обох країн відмовилися вести переговори один з одним.

У спільній заяві міститься заклик до проведення міжнародної конференції, визнаної як росією, так і Україною. Цей підхід пропонується як альтернатива мирному плану Києва, який підтримують західні країни та який має обговорюватися на зустрічі у Швейцарії цього місяця. росію не запросили на цю зустріч.

Китайський міністр закордонних справ також заявив, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який перебував з візитом в Україні, «привітав і схвалив» плани Пекіна під час зустрічі у вівторок. Туреччина приймала останні прямі переговори між росією та Україною у квітні 2022 року.

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