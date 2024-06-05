В очікуванні зростання акцизів: експерт відповів, що чекати від цін на АЗС в липні

Бензин здорожчає на 1,50 грн, а дизельне паливо на 1,85 грн, вважає глава Асоціації операторів ринку нафтопродуктів.

Через збільшення в Україні з 1 липня 2024 року акцизу на паливо трейдерам доведеться підняти вартість бензину на 1,5 грн за літр, дизельного палива – на 1,85 грн за літр, а автогазу – на 6 грн за літр, вважає глава Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати підтримала в першому читанні законопроект про підвищення вартості пального. А саме законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку 11256-2, який був зареєстрований в парламенті 29 травня 2024 року.

У проекті шляхом внесення змін до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПК запропоновано встановити на основні види пального такі ставки акцизного податку:

на бензини – 359 євро за 1000 л,

на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л,

на скраплений газ – 70 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроект 11090 про підвищення акцизного податку і, відповідно, цін на тютюнові вироби.

Він передбачає, що акцизний податок на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році акциз зросте на 23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

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