Практика судів
  1. В Україні

В очікуванні зростання акцизів: експерт відповів, що чекати від цін на АЗС в липні

10:57, 5 червня 2024
Бензин здорожчає на 1,50 грн, а дизельне паливо на 1,85 грн, вважає глава Асоціації операторів ринку нафтопродуктів.
В очікуванні зростання акцизів: експерт відповів, що чекати від цін на АЗС в липні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через збільшення в Україні з 1 липня 2024 року акцизу на паливо трейдерам доведеться підняти вартість бензину на 1,5 грн за літр, дизельного палива – на 1,85 грн за літр, а автогазу – на 6 грн за літр, вважає глава Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук.

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати підтримала в першому читанні законопроект про підвищення вартості пального. А саме законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку 11256-2, який був зареєстрований в парламенті 29 травня 2024 року.

У проекті шляхом внесення змін до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПК запропоновано встановити на основні види пального такі ставки акцизного податку:

  • на бензини – 359 євро за 1000 л,
  • на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л,
  • на скраплений газ – 70 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроект 11090 про підвищення акцизного податку і, відповідно, цін на тютюнові вироби.

Він передбачає, що акцизний податок на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році акциз зросте на 23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроекти про Військову поліцію зняті з розгляду – до них повернуться після додаткових консультацій

Народні депутати поки зняли з розгляду законопроекти стосовно створення Військової поліції – повернуться згодом.

Верховна Рада схвалила зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

Військовозобов’язані, які мають постійне проживання за кордоном, більше не знімаються з військового обліку у ТЦК, та виїхати не зможуть

Тому вільно виїжджати за кордон такі чоловіки більше не зможуть.

Посольство США попередило чоловіків з двома паспортами США та України, що вони не зможуть виїхати з України – що змінилося

Виявляється, деякі чоловіки, які мають як українське, так і американське громадянство, могли вільно виїжджати з України – чому для них існувало таке спрощення.

ВККС визнала, що суддя ВАКС вказала у декларації доброчесності неповну інформацію щодо дій в умовах конфлікту інтересів

Ініціатором заяви щодо судді ВАКС Тетяни Крикливої стала засуджена нею фігурантка кримінального провадження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду